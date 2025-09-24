وضع العلم على كتفه.. ظهور لافت لكريستيانو جونيور في اليوم الوطني السعودي (صورة)

لفت كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأنظار بظهوره الأخير، حيث حرص على الاحتفال باليوم الوطني السعودي، على غرار ما فعله والده.

كان كريستيانو رونالدو قد احتفل باليوم الوطني السعودي الـ95، حيث ظهر مرتديًا الجلباب الأبيض والشال الأخضر المزيّن بعبارة "عزنا بطبعنا".

النجم المخضرم نشر عبر حساباته على منصات التواصل صورًا توثق مشاركته في المناسبة، وكتب مهنئًا: "عيد وطني سعودي سعيد لكل أهل المملكة العربية السعودية.. أتمنى لكم يومًا مليئًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".

رسالة رونالدو لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير السعودية التي رحّبت بمشاركته اللافتة، معتبرة أنها تعكس انسجامه الكبير مع ثقافة المملكة وقيمها.

ومثل والده، ظهر كريستيانو جونيور في صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الجلباب الأبيض ويضع العلم السعودي على كتفه.

ومؤخرًا نجح كريستيانو جونيور، لاعب النصر، في تسجيل هدف على طريقة والده، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، خلال منافسات تحت 16 عامًا.

جاء هدف جونيور عن طريق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، سددها على طريقة والده رونالدو، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، في الدقيقة 67 من زمن المباراة.