سيغيب بين 5 و7 أشهر.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا في الرباط الصليبي

وكانت صحيفة "ماركا" قد قالت، إن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد قد يكون تعرض لإصابة خطيرة.

وذكرت الصحيفة أن كورتوا، من الممكن، أن يكون قد أصيب في التدريبات صباح اليوم الخميس، حيث تم نقله على نقالة.

وبحسب الصحيفة، فإن الإصابة قد تكون في الرباط الصليبي للركبة، وأشارت إلى أن كورتوا غادر التدريبات وهو يبكي.