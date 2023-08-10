سيغيب بين 5 و7 أشهر.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا في الرباط الصليبي
أعلن ريال مدريد، رسميًّا، إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى قبل يومين من بداية مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني.
وأضاف ريال أن كورتوا سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة، ما يعني غيابه لعدة أشهر.
وكانت صحيفة "ماركا" قد قالت، إن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد قد يكون تعرض لإصابة خطيرة.
وذكرت الصحيفة أن كورتوا، من الممكن، أن يكون قد أصيب في التدريبات صباح اليوم الخميس، حيث تم نقله على نقالة.
وبحسب الصحيفة، فإن الإصابة قد تكون في الرباط الصليبي للركبة، وأشارت إلى أن كورتوا غادر التدريبات وهو يبكي.
وأكدت "ماركا" على أن كورتوا قد يضطر للغياب من 5 إلى 7 أشهر إذا تم تأكيد الإصابة.
وانتقل كورتوا من تشيلسي لريال مدريد في 2018، ويرتبط بعقد مع الميرنغي حتى يونيو 2026.
وشارك كورتوا مع ريال مدريد في 230 مباراة تلقى فيها 219 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك 91 مرة.
ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، يوم السبت، بمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.