كريستيانو رونالدو يحقق رقما مبهرا

وسجل رونالدو للمرة الأولى في مرمى الفيحاء، بعدما فشل في هز شباكه في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل.

رقم مبهر

وبعد هدفه في مرمى الفيحاء، يصبح رونالدو مسجلا هدفا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024؛ ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عاما متواليا.

وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهدافي العالم، بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند، وهاري كين، وكيليان مبابي.