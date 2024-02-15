كريستيانو رونالدو يحقق رقما مبهرا
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، رقما مبهرا، بعد هدفه في مباراة الفيحاء والنصر بثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الفيحاء، بعدما تمكن القائد البرتغالي من هز شباكه أخيرا، ليتفوق فريقه في مواجهة سعودية خالصة.
وسجل رونالدو للمرة الأولى في مرمى الفيحاء، بعدما فشل في هز شباكه في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين.
وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل.
رقم مبهر
وبعد هدفه في مرمى الفيحاء، يصبح رونالدو مسجلا هدفا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024؛ ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عاما متواليا.
وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهدافي العالم، بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند، وهاري كين، وكيليان مبابي.
وفاز رونالدو أيضا بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط المقدمة من غلوب سوكر.
وقال رونالدو بعد مباراة الفيحاء والنصر :" لعب المباريات والفوز هو ما يعيدك للرتم وهذه طريقة عودتنا"
وتابع:"على المستوى الشخصي أريد إكمال ما بدأته العام الماضي".
وأتم لاعب ريال مدريد السابق :"أمامنا 5 أشهر مليئه بالمباريات وستكون صعبه لأن فيها مباريات حاسمة لكننا سنستطيع الوصول لما نريد".