مدرب اتحاد العاصمة: نحترم الأهلي لكننا سنفرض أنفسنا في مباراة السوبر الأفريقي
قال عبد الحق بنشيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأربعاء، إنه يكن احترامًا كبيرًا للنادي الأهلي المصري، لكن لن يخشاه عندما يلتقي الفريقان في مباراة كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم في 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.
ونقل حساب اتحاد العاصمة على فيسبوك عن بنشيخة قوله: "المواجهة ستكون استعراضية من جهة ومن جهة أخرى تسويقية للكرة الجزائرية خاصة والأفريقية عامة".
وأضاف: "مواجهة السوبر ستكون استعراضية وفرصتنا للترويج للكرة الأفريقية والجزائرية والبرهنة على أن اللاعب والمدرب المحلي يملك المؤهلات للاحتراف بالخارج.
"لن أتحدث عن الأهلي وتتويجاته الكثيرة احترامًا له وللشعب المصري، ولكن نحن اتحاد العاصمة وسنفرض أنفسنا في مواجهة السوبر".
وتابع: "يجب على اللاعبين التحلي بالانسجام والتنافسية والإرادة القوية وأتمنى التتويج بلقب جديد مع بداية الموسم".
وكان اتحاد العاصمة نال أول لقب قاري له الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.
وخسر الفريق هذا الصيف خدمات عدة لاعبين بارزين غادروا للاحتراف الخارجي مثل الثنائي هيثم لوصيف وأيمن محيوص.
كما خسر الفريق جهود صانع اللعب عبد الرحمن مزيان المنتقل للجار شباب بلوزداد.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أواخر أغسطس الماضي، إقامة كأس السوبر الأفريقية 2023 في السعودية.
وقال الاتحاد في بيان، إن المباراة التي تجمع الأهلي المصري بطل دوري الأبطال واتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية ستقام في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.