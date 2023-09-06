مدرب اتحاد العاصمة: نحترم الأهلي لكننا سنفرض أنفسنا في مباراة السوبر الأفريقي

قال عبد الحق بنشيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأربعاء، إنه يكن احترامًا كبيرًا للنادي الأهلي المصري، لكن لن يخشاه عندما يلتقي الفريقان في مباراة كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم في 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.

ونقل حساب اتحاد العاصمة على فيسبوك عن بنشيخة قوله: "المواجهة ستكون استعراضية من جهة ومن جهة أخرى تسويقية للكرة الجزائرية خاصة والأفريقية عامة".

وأضاف: "مواجهة السوبر ستكون استعراضية وفرصتنا للترويج للكرة الأفريقية والجزائرية والبرهنة على أن اللاعب والمدرب المحلي يملك المؤهلات للاحتراف بالخارج.

"لن أتحدث عن الأهلي وتتويجاته الكثيرة احترامًا له وللشعب المصري، ولكن نحن اتحاد العاصمة وسنفرض أنفسنا في مواجهة السوبر".