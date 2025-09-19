ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا

كسر الأهلي سلسلة النتائج السلبية، وحقق فوزا مهما على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمود حسن تريزيغيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، بعدما تسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء، راوغ مدافع سيراميكا بمهارة، ثم توغل داخل المنطقة ليسدد بقوة بقدمه اليمنى داخل الشباك، مانحا فريقه الأفضلية.

في الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات، وشهدت المباراة سجالا بين الطرفين وسط محاولات من سيراميكا لإدراك التعادل، إلا أن الأهلي تمسك بتقدمه ونجح في خطف النقاط الثلاث.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليقفز إلى المركز العاشر في جدول الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 10 نقاط بالمركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: