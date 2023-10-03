لجنة الحكام تستجيب لضغوط ليفربول

ورفض حكم تقنية الفيديو احتساب هدف لويس دياز رغم أن اللقطات التي خرجت من التقنية ذاتها أثبتت أن مهاجم ليفربول لم يكن متسللًا.

وأعلنت لجنة الحكام لاحقًا استبعاد حكم الفيديو المسؤول عن الواقعة من التحكيم كعقوبة.

وقالت لجنة الحكام إن إلغاء هدف ليفربول هو خطأ بشري كبير وهو ما رفضه ليفربول الذي طالب بالاستماع إلى الحديث الذي دار بين الحكام.