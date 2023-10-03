لجنة الحكام تستجيب لضغوط ليفربول
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ستستجيب لطلب نادي ليفربول بالاستماع للحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة الفريق مع توتنهام بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.
وقال ليفربول في بيان رسمي إن خطأ حكم الفيديو المساعد الذي أدى لإلغاء هدف لويس دياز خلال الهزيمة 2-1 أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي قوَّض النزاهة الرياضية.
ورفض حكم تقنية الفيديو احتساب هدف لويس دياز رغم أن اللقطات التي خرجت من التقنية ذاتها أثبتت أن مهاجم ليفربول لم يكن متسللًا.
وأعلنت لجنة الحكام لاحقًا استبعاد حكم الفيديو المسؤول عن الواقعة من التحكيم كعقوبة.
وقالت لجنة الحكام إن إلغاء هدف ليفربول هو خطأ بشري كبير وهو ما رفضه ليفربول الذي طالب بالاستماع إلى الحديث الذي دار بين الحكام.
وحسب التقارير فإن لجنة الحكام ستقوم بإرسال المقطع الصوتي للمحادثة إلى نادي ليفربول تأكيدًا على الشفافية.
وتم استبدال دارين إنغلاند، مسؤول حكم الفيديو المساعد، ومساعده دان كوك في مباراتيهما المقبلتين نوتنغهام فورست ضد برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي أمس الاثنين على التوالي.
وشدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أن مباراة الفريق امام توتنهام كانت الأكثر ظلمًا على الإطلاق.