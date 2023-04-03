ذا صن: لويس إنريكي المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي

وأقيل إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني بعد الخروج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام المغرب.

لكن قبل ذلك، كان لإنريكي الفضل في صعود الماتادور إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020، حيث لم يحالفهم الحظ في الخسارة أمام إيطاليا.

وقاد إنريكي إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم 2021 حيث خسر 1/2 أمام فرنسا.

وأقال تشيلسي غراهام بوتر بعد أن ترك النادي في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من إنفاق البلوز بقيمة 326 مليون جنيه إسترليني في نافذة الانتقالات في يناير الماضي.