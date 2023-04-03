ذا صن: لويس إنريكي المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن المدرب الإسباني لويس إنريكي برز كمرشح أول لمنصب تشيلسي وخلافة غراهام بوتر.
ووفقا للصحيفة يحظى إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة وإسبانيا، بعدد من المعجبين في الهرم الإداري لتشيلسي.
وقد استمتع إنريكي بمعظم نجاحاته في برشلونة، حيث قاد الفريق في موسمه الأول (2014/2015) إلى الثلاثية.
وأقيل إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني بعد الخروج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام المغرب.
لكن قبل ذلك، كان لإنريكي الفضل في صعود الماتادور إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020، حيث لم يحالفهم الحظ في الخسارة أمام إيطاليا.
وقاد إنريكي إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم 2021 حيث خسر 1/2 أمام فرنسا.
وأقال تشيلسي غراهام بوتر بعد أن ترك النادي في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من إنفاق البلوز بقيمة 326 مليون جنيه إسترليني في نافذة الانتقالات في يناير الماضي.
وعلى وجه الخصوص، فشل ميخايلو مودريك في التسجيل حتى الآن على الرغم من إنفاق 97 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، حيث صنع هدفا فقط في 8 مباريات.
تم ربط تشيلسي بعدد من المدربين، بما في ذلك ناغلزمان وماوريسيو بوكيتينو وأوليفر غلاسنر مدرب فرانكفورت ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي.
وتم وضع اللاعب السابق برونو سالتور، الذي انضم من برايتون مع بوتر، في مهمة مؤقتة لمباراة هذا الأسبوع ضد ريال مدريد.