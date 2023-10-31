مطالبات بمعاقبة طارق حامد بعد إشارة غير لائقة لمهاجم الخليج (فيديو)

تورَّط طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في إشارة غير لائقة لمحمد شريف مهاجم الخليج خلال مباراة الفريقين بثمن نهائي كأس الملك.

وتأهل الخليج على حساب ضمك إلى ربع النهائي بركلات الترجيح.

وبعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح أشار حامد بطريقة غير لائقة لمهاجم الخليج محمد شريف على سبيل الدعابة بين اللاعبين المصريين، إذ سبق أن لعب حامد للزمالك بينما مثل شريف الأهلي.

وطالب إبراهيم العنقري محلل برنامج أكشن مع وليد بعقوبة قصوى على حامد، فيما قال سمير محمود عثمان المحلل التحكيمي إنه كان يجب أن يعود الحكم للفار ومن ثم يطرده.

وشدد عثمان على أن الإشارات المشينة في الملعب تستوجب البطاقة الحمراء.

وحسب البرنامج فإن اللاعب سوف يتعرض لعقوبة وأن الإشارة لن تمر.

وانتقل حامد إلى نادي ضمك الصيف الماضي بعدما تعاقد نادي الاتحاد مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صفقة قوية للغاية.

وحقق حامد لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي وكان من أكثر عناصر الفريق تأثيرًا.