الصفقات بالاسم.. عبدالله فلاته يزف بشرى لجمهور الاتحاد السعودي (فيديو)

زف الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته أنباء سارة إلى جمهور الاتحاد السعودي بشأن أحدث الصفقات التي تسعى الإدارة الرياضية بالنادي لإبرامها قبل غلق نافذة الانتقالات في الـ10 من سبتمبر الجاري.

وكان نادي الاتحاد، أعلن، مساء الجمعة، عن التعاقد مع النجم الشاب روجر فيرنانديز، قادمًا من صفوف سبورتنغ براغا البرتغالي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ليستمر مع "النمور" حتى عام 2029.

وجاء ضم فيرنانديز بطلب مباشر من المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يسعى لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

وقال عبدالله فلاته في تصريحات تلفزيونية: "قلت سابقًا إن الاتحاد السعودي قريب من التعاقد مع المالي محمد دومبيا، لاعب وسط نادي رويال أنتويرب البلجيكي، ونحن في انتظار الإعلان الرسمي من المركز الإعلامي، وهناك مدافع أيضًا لعب للفريق الموسم الماضي، وهو عبد الإله العمري".

وكان دومبيا أثار التكهنات بشأن قرب انتقاله للاتحاد، بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمي للنادي على منصة "إنستغرام"، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لاحتمال انتقاله إلى "العميد" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من إدارة نادي الاتحاد حتى الآن، أشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة في حال إتمامها ستكلف خزينة "النمور" نحو 20 مليون يورو.

كما تم تداول صور لتواجد اللاعب في السعودية بالفعل تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليه قبل توقيع العقود الرسمية.

ويعد دومبيا، البالغ 21 عامًا، أحد أبرز المواهب المالية الصاعدة، حيث يتميز ببنية جسدية قوية وقدرة فنية مميزة.. ويلعب بالقدم اليمنى، ويشغل مركز لاعب الوسط الارتكاز بشكل أساسي، مع إمكانية استخدامه صانعَ ألعاب.

يُذكر أن الاتحاد استهل موسمه في الدوري السعودي للمحترفين بانتصار كبير، حيث تغلب على الأخدود بنتيجة 5-2 خارج أرضه، في بداية واعدة للفريق هذا الموسم.