أصعب 4 تحديات تنتظر رئيس الهلال السعودي القادم

ألقى عبد الكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة الهلال السعودي السابق، الضوء على التحديات المهمة التي سيواجهها الرئيس الجديد للنادي بعدما أعلن فهد بن نافل رسميا عدم ترشحه لفترة جديدة على مقعد رئيس الشركة غير الربحية.

وفي خطوة مفاجئة لجمهور الهلال، أعلن فهد بن نافل، أمس الثلاثاء، عدم ترشحه للدورة الانتخابية المقبلة.

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وكشف بن نافل قراره عبر حسابه على منصة "إكس"، إذ جاءت رسالته محمّلة بمشاعر الامتنان والفخر، إذ عبّر عن رضاه التام بما تحقق خلال فترة رئاسته.

وأكد بن نافل في منشوره أن قراره بعدم الترشح لا يعني الابتعاد عن دعم الكيان، بل سيظل داعماً بكل إخلاص للمرشح القادم ولمسيرة النادي، مشيراً إلى أهمية استمرار النجاحات التي تحققت في عهده على مختلف الأصعدة، سواء محلياً أم قارياً وحتى دولياً.

وكانت فترة رئاسة بن نافل قد شهدت إنجازات رياضية وإدارية لافتة، من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا والتوسع في التعاقدات العالمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للنادي وتعزيز الحضور الجماهيري، مما جعله من أبرز الرؤساء في تاريخ الهلال.

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فضلاً عن ذلك، استطاع الهلال في كأس العالم للأندية الأخيرة الوصول إلى ربع النهائي، بعدما تعادل مع ريال مدريد في دور المجموعات وانتصر على مانشستر سيتي في ثمن النهائي.

وبرز اسما الثنائي حمد موسى المالك وسليمان الهتلان، أعضاء مجلس إدارة الزعيم، ليتنافسا على نيل المنصب خلال الانتخابات المقبلة.

وقال عبد الكريم الجاسر عبر حسابه على منصة "إكس": "سيكون أمام الرئيس القادم العديد من الملفات المفتوحة، والكثير من العمل الذي يحتاج فعلاً قرارات جريئة وحاسمة فيما يتعلق باللاعبين القادمين سواء السعوديين أم الأجانب".

وأضاف: "بجانب منصب المدير الرياضي والأجهزة الفنية للفئات السنية ووضع خطط عمل للمرحلة القادمة للمنافسة على كل المستويات، فالموسم الماضي كان كارثيا والعمل للموسم المقبل أسوأ حتى الآن".

وتابع الجاسر: "لذلك أتمنى أن يوفق الهلال في رئيس مختلف وقادر على اتخاذ قرارات مستقلة بعيداً عن بعض الآراء والضغوطات من هنا وهناك، وأن يكون القرار الفني بيد مدرب الفريق وليس على وسائل التواصل الاجتماعي، عندها نستطيع القول إن الزعيم في أيادٍ أمينة".