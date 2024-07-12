كيبا يرفض عرضًا ضخمًا من الاتحاد السعودي

رفض كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، عرضًا ضخمًا للرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي.

ولعب كيبا على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع ريال مدريد الإسباني بعد الإصابة التي تعرض لها البلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى في الرباط الصليبي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تلقي كيبا عرضًا رسميًا من جانب الاتحاد السعودي لمزاملة كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق.

وأشارت إلى أن كيبا رفض العرض السعودي، رغم ضخامته بسبب رغبته في البقاء مع ريال مدريد.

وتلقى الحارس تأكيدات بإمكانية البقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل حال رحيل الحارس الأوكراني أندري لونين.

وتبدو مهمة ريال مدريد سهلة في حسم الصفقة حال الدخول بها بقوة خاصة أن عقد كيبا صاحب الـ 29 عامًا ينتهي في صيف 2025.

ورحب الحارس الإسباني بتخفيض راتبه من أجل الرحيل مجددًا إلى ريال مدريد سواء نهائيًا، أو على سبيل الإعارة في الموسم الأخير بعقده مع تشيلسي.

ويرغب الاتحاد السعودي في ضم حارس مرمى عالمي لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأبدى نادي الاتحاد اهتمامه ببعض اللاعبين على رأسهم البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والجزائري حسام عوار نجم روما الإيطالي والفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني برغبة من كريم بنزيما نجم الفريق.

وارتبط اسم كيبا بتدعيم حراسة مرمى الاتحاد السعودي في الموسم المقبل قبل أن يرفض العرض.