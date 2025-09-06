إشارة لافتة.. لماذا رفع رونالدو يده إلى السماء بعد هدفه في مرمى أرمينيا؟ (فيديو)

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا في افتتاح مشوار البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026، وحمل معه رسالة خاصة مؤثرة لزميله الراحل ديوغو جوتا، خلال مواجهة أرمينيا في العاصمة يريفان مساء السبت.

المباراة جاءت في أجواء استثنائية، كونها الظهور الأول للمنتخب بعد وفاة جوتا المفاجئة هذا الصيف في حادث خارج الملعب، وهو اللاعب الذي لعب دورًا بارزًا في تتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.

وأنهت البرتغال الشوط الأول متقدمة بثلاثية نظيفة، مؤكدة نيتها فرض هيمنتها على المجموعة التي تضم المجر وجمهورية أيرلندا وأرمينيا.

لقطة مؤثرة من رونالدو

وجاء الهدف في الدقيقة 21 بعد تمريرة مذهلة من بيدرو نيتو الذي انطلق على الجهة اليسرى قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة، وضعها رونالدو بسهولة في الشباك، ليمنح البرتغال ثاني أهدافها في اللقاء.

النجم البرتغالي رفع يده إلى السماء عقب التسجيل، مهدياً الهدف إلى جوتا، في لفتة مؤثرة تعكس ارتباطه بزميله الراحل، خصوصًا أن الهدف الذي سجله، كان في الدقيقة 21، والتي توافق رقم القميص الذي ارتداه جوتا مع المنتخب.