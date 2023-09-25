بيلينغهام يتجنب السير على شعار أتلتيكو مدريد (فيديو)

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 15 في المركز الثاني خلف جيرونا وبرشلونة بفارق نقطة.

واستقبلت شباك ريال مدريد 6 أهداف منذ بداية الدوري خلال الموسم الحالي منها 4 أهداف بأقدام لاعبيه السابقين.

وحقق سيميوني الفوز السادس في دربي مدريد منذ تولي تدريب أتلتيكو وكان خمسة منها ضد كارلو أنشيلوتي .

وبشكل عام خسر أنشيلوتي مباراته الثامنة ضد سيميوني مع جميع الفرق.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد لاس بالماس على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل، بينما سيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أوساسونا.