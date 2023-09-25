بيلينغهام يتجنب السير على شعار أتلتيكو مدريد (فيديو)
التقطت عدسات الجماهير في المدرجات لقطة رائعة للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عقب مواجهة أتلتيكو مدريد، في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، بالدوري الإسباني.
وقالت صحيفة "ماركا": "بعد نهاية المباراة أثناء توجه جود بيلينغهام لغرفة الملابس، تجنّب اللاعب الإنجليزي وضع قدَميه فوق شعار نادي أتلتيكو مدريد احتراماً للنادي وجماهيره، رغم الهتافات المعادية التي نالها اللاعب طوال أحداث اللقاء، لكن بيلينغهام كان هو بطل الرواية في هذه اللحظة".
وأضاف تقرير الصحيفة: "يُظهر الفيديو، الذي سجله صحفي إلموندو أبراهام روميرو، كيف ذهب لاعب ريال مدريد بمفرده إلى نفق غرفة تغيير الملابس، وعند وصوله إلى المكان الذي يوجد به شعار أتلتيكو مدريد الكبير، قرر الالتفاف حوله وعدم دهسه احترامًا للنادي".
وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 15 في المركز الثاني خلف جيرونا وبرشلونة بفارق نقطة.
واستقبلت شباك ريال مدريد 6 أهداف منذ بداية الدوري خلال الموسم الحالي منها 4 أهداف بأقدام لاعبيه السابقين.
وحقق سيميوني الفوز السادس في دربي مدريد منذ تولي تدريب أتلتيكو وكان خمسة منها ضد كارلو أنشيلوتي .
وبشكل عام خسر أنشيلوتي مباراته الثامنة ضد سيميوني مع جميع الفرق.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد لاس بالماس على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل، بينما سيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أوساسونا.