السر وراء احتفال هارفي إليوت بعد تسجيله هدف فوز ليفربول على كريستال بالاس (فيديو)
أثارت طريقة احتفال هارفي إليوت، نجم ليفربول، مع جماهير فريقه بعد هدف الفوز الحاسم الذي أحرزه في فوز "الريدز" على كريستال بالاس، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي، تساؤلًا عن المعنى وراءه.
ودخل اللاعب الدولي الإنجليزي كبديل في الدقيقة الـ75 في ملعب "سيلهورست بارك"، وكان "الريدز" متأخرًا بهدف نظيف سجله جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ثم انقلبت المباراة رأسًا على عقب بعد أن تلقى جوردان آيو بطاقة صفراء ثانية بعد خطأ على إليوت، وبعد دقائق سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول، ثم سجل إليوت في الدقيقة الـ91 بتصويبة قوية من مسافة 30 ياردة ليضع فريق يورغن كلوب على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
واحتفل هارفي إليوت بهدفه بطريقة مستوحاة من مسلسل الأنمي الشهير "Dragon Ball Z".
بعد تسجيل الهدف، قام إليوت بأداء حركة "جمع الطاقة" التي اشتهر بها الشخصية الرئيسة في المسلسل "Goku".
ويمكن رؤية إليوت في فيديو متداول من تصويره من المدرجات، وهو يبتعد عن الاحتفالات مع زملائه في الفريق ثم يتظاهر بعمل شكل كرة بيديه.
ثم قام لاعب الوسط بعد ذلك بهز كرته الوهمية ودفع يديه إلى الخارج باتجاه المشجعين للإشارة إلى "كرة القوة" الشهيرة من المسلسل الكارتوني الياباني المعروف.
تصريحات إليوت
وقال هارفي إليوت في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "إنه شعور رائع عندما تسجل هدف الفوز، خاصة وأنه كان في وقت صعب وملعب صعب للغاية، لكننا ليفربول، ولا نستسلم حتى صافرة النهاية".
وأضاف: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية، نحن بحاجة إلى الاستمرار على النهج ذاته".
واختتم: "هدفنا هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تمكننا من الفوز بجميع المباريات مع هذه العقلية الانتصارية، يمكننا تحقيق اللقب".