السر وراء احتفال هارفي إليوت بعد تسجيله هدف فوز ليفربول على كريستال بالاس (فيديو)

أثارت طريقة احتفال هارفي إليوت، نجم ليفربول، مع جماهير فريقه بعد هدف الفوز الحاسم الذي أحرزه في فوز "الريدز" على كريستال بالاس، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي، تساؤلًا عن المعنى وراءه.

ودخل اللاعب الدولي الإنجليزي كبديل في الدقيقة الـ75 في ملعب "سيلهورست بارك"، وكان "الريدز" متأخرًا بهدف نظيف سجله جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ثم انقلبت المباراة رأسًا على عقب بعد أن تلقى جوردان آيو بطاقة صفراء ثانية بعد خطأ على إليوت، وبعد دقائق سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول، ثم سجل إليوت في الدقيقة الـ91 بتصويبة قوية من مسافة 30 ياردة ليضع فريق يورغن كلوب على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.