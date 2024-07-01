قرار رسمي بشأن أزمة مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري المصري (مستند)

اتخذت رابطة الأندية قرارًا رسميًا بشأن أزمة مباراة سموحة وبيراميدز التي ألغيت مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.

وفوجئ الحكم محمد سلامة ولاعبو الفريقين بتصاعد دخان من غرفة بجانب المقصورة الرئيسية وتعطل أحد أبراج الإضاءة بإستاد الإسكندرية ليضطر الحكم لإيقاف اللعب عند الدقيقة 49.