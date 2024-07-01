قرار رسمي بشأن أزمة مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري المصري (مستند)
اتخذت رابطة الأندية قرارًا رسميًا بشأن أزمة مباراة سموحة وبيراميدز التي ألغيت مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.
وفوجئ الحكم محمد سلامة ولاعبو الفريقين بتصاعد دخان من غرفة بجانب المقصورة الرئيسية وتعطل أحد أبراج الإضاءة بإستاد الإسكندرية ليضطر الحكم لإيقاف اللعب عند الدقيقة 49.
وحدث ماس كهربائي في غرفة التحكم الخاصة بكابلات المقصورة الرئيسية وغرفة تقنية الفيديو ما استدعى تدخل رجال الدفاع المدني والإطفاء وتمت السيطرة على الأمر خلال 20 دقيقة تقريبًا.
ولكن تعطل برج الإضاءة وجهاز تقنية الفيديو استدعى الحكم لإلغاء المباراة وسط مطالب من مسؤولي بيراميدز باحتسابها لصالح الفريق اعتباريًا بداعي أن ما حدث ليس ظرفًا قهريًا يستدعي إعادة المباراة.
وأخطرت رابطة الأندية المصرية الناديين بخطاب رسمي مساء الأحد بإعادة لعب ما تبقى من زمن المباراة القانوني بنفس الظروف التي انتهت لها المباراة في الدقيقة 49 بنفس اللاعبين الموجودين في قائمة المباراة والتبديلات والإنذارات والطرد التي تمت أثناء إقامة المباراة.
وتستكمل المباراة في الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.