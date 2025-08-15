مالكوم يصالح جماهير الهلال السعودي

وجه البرازيلي مالكوم، نجم الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير فريقه قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وخاض الهلال معسكراً تدريبياً في ألمانيا بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاغي قبل العودة صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض المرحلة الثانية من مرحلة الإعداد.

وحقق الهلال الفوز على حساب منافسه بالينغن الألماني بنتيجة 6-1 في تجربته الودية الأولى بالمعسكر ثم فاز على آراو السويسري بنتيجة 6-0 ثم حقق انتصاراً على فالدهوف مانهايم الألماني بنتيجة 3-2.

وقال مالكوم عبر حسابه بموقع إنستغرام:" لعبنا آخر مباراة ودية لنا في معسكر ألمانيا.. أشعر بالفخر تجاه جهدنا واستعدادنا للموسم الجديد وسنواصل العمل بجد".

وقدم اللاعب البرازيلي وعداً لجماهير الهلال بمضاعفة جهوده للحفاظ على الفريق في القمة دائماً قبل أن يصالح المشجعين برسالة مهمة.

وقال مالكوم:" جماهيرنا تدعمنا دائماً سواء في الانتصار أو الخسارة، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو إسعادهم وبذل قصارى جهدنا".

وواصل:" نحن فريق واحد وجماهيرنا هي دائماً مصدر قوتنا.. معاً سنسعى جاهدين لمنحهم ما يستحقونه.. بعض الأمور التي حدثت في الموسم الماضي لم تكن كما توقعنا وردنا الحقيقي سيكون داخل الملعب".

وأتم قائلاً:" في هذا الموسم، سنقاتل معاً من أجل الهلال ومن أجل كل مشجع يرفع علم الهلال ومن يتابع الفريق خلف الشاشات.. جماهير الهلال أنتم عائلتي هنا ونحن مستعدون للتحديات القادمة".

وكان مالكوم قد دخل في مشادة كلامية حادة مع أحد مشجعي الهلال بالولايات المتحدة عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2 في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.