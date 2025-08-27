ارفض العرض.. إعلامي إيطالي يحذر كوموزو من الهلال

حذر الإعلامي الإيطالي لوكا كالامي "مذيع راديو فيولا" لاعب فيورنتينا الشاب الصاعد، بيترو كوموزو، من مغادرة الدوري الإيطالي، والموافقة على الانضمام إلى الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، قد ذكر أن الهلال قدم عرضًا رسميًا لمحاولة التعاقد مع بيترو كوموزو، مدافع فيورنتينا، بالميركاتو الصيفي.

ولكن الإعلامي لوكا كالامي وجه نصيحة للاعب الشاب قائلًا: "كوموزو، افعل كما فعل زميلك في الفريق مويس كين، ارفض العرض السعودي وابق مع فيورنتينا".

وتابع الإعلامي محذرًا: "أوجه نداءً صغيرًا إلى الشاب الموهوب، عزيزي كوموزو، ارفض العرض الضخم من السعودية، فإن المال سيُسعدك، لكن هناك بطولة كأس العالم كأس العالم التي ستقام قريبًا".

وختم : "انتظر يا بييترو، وساعد فيورنتينا على النمو، وتذكر أن الـ7 ملايين يورو، الذي يعرضه الهلال اليوم قد يأتي أيضًا من أندية أوروبية كبرى غدًا".

ونجح الهلال هذا الصيف في استقطاب الظهير الأيسر الفرنسي، ثيو هيرنانديز، من صفوف ميلان الإيطالي، وداروين نونيز قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وتدرج كوموزو الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو، في صفوف فيورنتينا منذ سبتمبر 2019، حتى انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم في يوليو 2023.

ويستعد الهلال لبدء مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026 يوم الجمعة المقبلة 29 أغسطس، أمام نظيره فريق الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب المملكة أرينا.