فنربخشة التركي يطيح بالبرتغالي جوزيه مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وقال بيان صادر عن فنربخشة:"لقد انفصلنا عن جوزيه مورينيو، الذي كان مديرًا لفريقنا منذ موسم 2024-2025.. نشكره على جهوده مع فريقنا ونتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية القادمة".

وتولى مورينيو صاحب الـ 62 عاماً قيادة الفريق التركي في صيف 2024 ولكنه فشل في تحقيق أي بطولة مع الفريق.

ولعب فنربخشة 62 مباراة تحت قيادة مورينيو حقق خلالها 37 انتصاراً وتلقى 11 هزيمة بينما تعادل 14 مرة.

وفشل الفريق التركي في بلوغ مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخروج على يد بنفيكا البرتغالي في الدور التمهيدي عقب التعادل دون أهداف في تركيا والخسارة بهدف دون رد في البرتغال.

ويملك مورينيو تجارب عديدة في مشواره التدريبي على رأسها قيادة بنفيكا وبورتو في البرتغالي وإنتر وروما في الدوري الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وخاض مورينيو عدة تجارب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.