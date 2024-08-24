طاردت مزحة غريبة أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات أشبه بالمزحة بأن ليبرون جيمس ينام مع والدة زميله في فريق ليكرز لكرة السلة الأمريكي وهو ما أثار استغراب المتابعين.

وذهب البعض إلى وجود قصة وراء هذه التغريدات المؤثرة أو فضيحة تطارد أسطورة كرة السلة، ولكن الأمر كان مزاحًا ليس أكثر.

الأمر يتعلق بمشاركة بروني نجل ليبرون جيمس مع فريقه ليكرز بجوار والده في حدث تاريخي لأسطورة اللعبة.

وانضم بروني إلى والده في لوس أنجليس ليكرز، واختار الرقم 55 ليبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين الموسم المقبل مع أبيه.

وتفاعلت سافانا زوجة ليبرون جيمس ووالدة بروني مع الأمر بإعادة نشر تغريدة عبر منصة إكس مع رموز تعبيرية ضاحكة.

والتحق بروني جيمس صاحب الـ 19 عامًا بفريق ليكرز بعد اجتيازه الاختبارات الخاصة باللاعبين الجدد في شهر يونيو الماضي ليزامل والده صاحب الـ 39 عامًا في واقعة تحدث لأول مرة في كرة السلة الأمريكية.

وتفاعل وقتها الحساب الرسمي لنادي لوس أنجليس ليكرز مع هذا الحدث بنشر صورة للأسطورة ليبرون جيمس، وهو يحمل طفله بين أحضانه وهو صغير ثم صورة أخرى وهما يلعبان سويًا بقميص النادي.