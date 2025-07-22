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رياضة

خنقته على اليخت.. من الحسناء الغامضة التي ظهرت مع نجم برشلونة؟ (صور)

خنقته على اليخت.. من الحسناء الغامضة التي ظهرت مع نجم برشلونة؟ (صور)
جول كونديالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 4:23 م

أثار مدافع برشلونة جول كوندي، البالغ من العمر 26 عامًا، موجة من التفاعل على مواقع التواصل، بعد نشره مجموعة صور من عطلته الصيفية.

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 الصورة الأبرز أظهرت يد امرأة تمسك برقبته بشكل ساخر على متن يخت، دون الكشف عن هويتها.

لكن مصادر مقربة أكدت أن اليد تعود للمؤثرة الأمريكية كايلار ويل، البالغة من العمر 33 عامًا، التي تواجدت مع كوندي في رحلته الأخيرة. 

وساعدت تفاصيل صغيرة، مثل الوشوم على يدها، في تأكيد هويتها، وفق مصادر تحدثت لشبكة (GSM).

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 المصدر نفسه أوضح أن كايلار زارت كوندي في برشلونة خلال عيد الحب الماضي، كما سافرا معًا الشهر الماضي إلى لوس كابوس، وهو ما تؤكده منشوراتها على تيك توك التي تتطابق مع صور كوندي من الرحلة.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت العلاقة بينهما مجرد صيفية، أم بداية لإعلان رسمي.

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