الاتحاد السعودي يستهدف ضم نجم منتخب بلجيكا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي اقترب بقوة من تدعيم دفاعاته بلاعب أجنبي جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستهدف الاتحاد لتدعيم صفوفه بعد تراجع نتائجه في الموسم المنصرم، وحصوله على المركز الخامس للدوري السعودي.

ووفقا لما ذكره فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن "أرثر ثيات، مدافع منتخب بلجيكا، سيوقع لنادي الاتحاد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي قادما من رين الفرنسي".

وأوضح رومانو أن "التعاقد مع المدافع البلجيكي هو الخطوة الأولى للمدرب الجديد ستيفانو بيولي".

وخطف نادي الاتحاد اللاعب، على الرغم من اهتمام كثير من الأندية الحريصة على اللاعب، بما في ذلك نادي وست هام الإنجليزي.

وشارك ثيات خلال 3 مباريات مع منتخب بلجيكا بمنافسات يورو 2024 التي ودعها منتخب بلاده بالخسارة بهدف دون رد على يد فرنسا بثمن النهائي.

صاحب الـ24 عاما شارك مع رين خلال 82 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع هدفا في المسابقات جميعها.

ويجيد اللاعب البلجيكي اللعب في مركز الظهير الأيسر بجانب مركزه الأساسي في قلب الدفاع.

وكان الإيطالي ستيفانو بيولي أعلن عبر حسابه على منصة "إنستغرام" توليه تدريب الاتحاد، ليؤكد ما يتردد في وسائل الإعلام بخصوص هذا الأمر.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع بيولي خلال الأيام المقبلة، بعد رحيل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد 8 أشهر قضاها في منصب المدير الفني.