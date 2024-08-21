أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء التعاقد مع الجناح البرازيلي ديفيد نيريس قادما من بنفيكا البرتغالي حتى يونيو .

ونشر نابولي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة لنجمه الجديد وهو يتسلم قميص نادي الجنوب الإيطالي، من المهاجم البرازيلي السابق كاريكا الذي خاض مسيرة لافتة مع الفريق في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

ومن جانبه قال نادي بنفيكا البرتغالي في بيان نشره عبر حساباته بمنصات التواصل إن قيمة صفقة انتقال نيريس إلى نابولي بلغت 28 مليون يورو وقد تصل مع المكافآت إلى 30 مليون يورو.

وبدأ اللاعب البالغ عمره 27 عاما، مسيرته الكروية في ساو باولو البرازيلي قبل أن ينضم إلى أياكس أمستردام ثم شاختار دونيتسك.

وانتقل نيريس، والذي خاض ثماني مباريات دولية مع منتخب السامبا إلى بنفيكا في 2022 وفاز بدوري الدرجة الأولى البرتغالي في موسمه الأول وسجل 17 هدفا في 83 مباراة مع النادي.

ويلعب نابولي، الذي أخفق الموسم الماضي في الدفاع عن لقبه وحل في المركز العاشر، أمام بولونيا الأسبوع المقبل في الجولة الثانية بعد أن سقط في فخ الخسارة أمام أتالانتا (4 ـ 0) في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.