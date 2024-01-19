أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته في السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك
نجح أتلتيكو مدريد في الثأر لهزيمته في كأس السوبر، وأقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، بعد أن فاز عليه 4/2، في مباراة دور الـ16 بين الفريقين.
وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، امتدت المباراة التي جمعت أتلتيكو ضد الريال ضمن دور الـ 16 إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.
افتتح أتلتيكو التسجيل عن طريق لينو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بهدف عكسي عن طريق أوبلاك.
وفي الشوط الثاني تقدم موراتا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 52.
وعاد خوسيلو بالنتيجة وتعادل لريال مدريد في الدقيقة 82، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.
ونجح فيها غريزمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 100، وقبيل صافرة عزز أتلتيكو تقدمه بهدف رابع عن طريق ريكيلمي.
بهذا الفوز ثأر أتلتيكو من خسارته في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، وأقصى غريمه ريال مدريد من كأس الملك.