أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته في السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك

وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، امتدت المباراة التي جمعت أتلتيكو ضد الريال ضمن دور الـ 16 إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.

افتتح أتلتيكو التسجيل عن طريق لينو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بهدف عكسي عن طريق أوبلاك.

وفي الشوط الثاني تقدم موراتا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 52.

وعاد خوسيلو بالنتيجة وتعادل لريال مدريد في الدقيقة 82، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

ونجح فيها غريزمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 100، وقبيل صافرة عزز أتلتيكو تقدمه بهدف رابع عن طريق ريكيلمي.