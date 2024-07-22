أقدم إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، على تصرف مفاجئ، أثار به الجدل بين جماهير الدوري السعودي.

وتابع المهيدب حساب النجم الإسباني داني أولمو، على منصة "إنستغرام"، ما أشعل مواقع التواصل في المملكة.

وفسّر متابعون قيام المهيدب بمتابعة حساب داني أولمو بأنها خطوة في مفاوضات نادي النصر مع اللاعب رغم اهتمام برشلونة به.

ولم يتخذ نادي النصر أي خطوات رسمية تجاه اللاعب الإسباني، حتى هذه اللحظات.

ووجه نادي برشلونة أنظاره نحو داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا وفريق لايبزيغ الألماني، على أمل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتهت رسميا خلال الساعات الماضية صلاحية الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الألماني، التي تسمح للاعب بالرحيل إلى فريق آخر مقابل سداد 60 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن رغبة أولمو في العودة إلى إسبانيا بعد تلقيه اهتمامًا من جانب ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويميل أولمو بشكل أكبر إلى اللعب مع برشلونة، خاصة أنه يريد الانضمام إلى فريق ينافس بقوة على الألقاب.

وأظهر أولمو أداءً مميزًا مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، ولعب دورًا مهمًا في تتويج "لاروخا" باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.