وفاة مرسي عطا الله رئيس نادي الزمالك الأسبق

وسبق أن شغل مرسي عطا الله منصب رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة "الزملكاوية".

وكلف ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق، مرسي عطا الله بقيادة مجلس إنقاذ لنادي الزمالك في ديسمبر 2005، بعد مشاكل بين مرتضى منصور وإسماعيل سليم آنذاك.