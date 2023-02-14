وفاة مرسي عطا الله رئيس نادي الزمالك الأسبق
توفي الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق؛ رئيس نادي الزمالك المصري السابق عن عمر ناهز 80 عاما.
وأعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين المصرية، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفاة مرسي عطا الله مساء اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس نادي الزمالك في بيان رسمي: "ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ورئيس نادي الزمالك الأسبق".
وأضاف: "يتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"
وسبق أن شغل مرسي عطا الله منصب رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة "الزملكاوية".
وكلف ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق، مرسي عطا الله بقيادة مجلس إنقاذ لنادي الزمالك في ديسمبر 2005، بعد مشاكل بين مرتضى منصور وإسماعيل سليم آنذاك.