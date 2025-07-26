مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وميلان الودية

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي، مساء اليوم السبت، على ملعب كاي تاك في هونغ كونغ، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.

وتعتبر هذه المواجهة فرصة حقيقية لتقييم حالة فريق ليفربول بعد سلسلة من التغيرات التي طرأت عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما على مستوى الخط الأمامي، الذي يشهد دخول المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي ضمن العناصر الرئيسة التي يعول عليها المدرب الهولندي آرني سلوت في تشكيل الموسم الجديد.

ويسعى كلا الفريقين للاستعداد للموسم الجديد بأقوى طريقة ممكنة خلال جولتهما الآسيوية هذا الصيف، وتحتضن هونغ كونغ هذه المباراة.

الدقيقة 10: فريق ميلان يتقدم بهدف أول عن طريق لياو من تصويبة رائعة بيسراه.

الدقيقة 26: سوبوسلاي يتعادل لليفربول بهدف رائع في شباك ميلان.