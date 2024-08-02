حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا معنويًا على الجونة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز حمزة المثلوثي هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 14، نفذها المدافع التونسي بمهارة.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة رقم 33 في المركز الـ13.

ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم الاثنين المقبل.