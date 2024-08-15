اقتربت منافسات الدوري المصري لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية بعد موسم طويل وشاق.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2023 – 2024 للمرة الـ44 في تاريخه قبل 3 لقاءات من نهاية مشوار الفريق الأحمر.

وتأكد هبوط 3 أندية إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل وهي الداخلية والمقاولون العرب وبلدية المحلة.

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وأسدل الستار مساء أمس الأربعاء على منافسات الجولة 33، وقبل الأخيرة من عمر الدوري المصري والتي شهدت توقف انتصارات الأهلي عند الفوز 21 بتعادله مع إنبي بنتيجة 1-1 كما تلقى الزمالك الهزيمة التاسعة أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-3.

وفاز بيراميدز في الثواني الأخيرة على الداخلية بنتيجة 1-0 كما تغلب زد إف سي على المصري بالنتيجة نفسها، وفاز أيضًا فريق سموحة على سيراميكا كيلوباترا بالنتيجة ذاتها.

وفاز الجونة على بلدية المحلة بنتيجة 1-0 كما شهدت الجولة 3 تعادلات بين البنك الأهلي وفاركو دون أهداف والإسماعيلي مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما ومودرن سبورت مع الاتحاد بالنتيجة نفسها.

واختتم بيراميدز مبارياته بالدوري المصري بعد تقديم لقاءه بالجولة الأخيرة ضد طلائع الجيش لظروف المشاركة بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة تجمع بين الأهلي ومودرن سبورت، كما يحل الزمالك ضيفًا على بلدية المحلة.

وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة:

الجمعة 16 أغسطس:

سموحة والإسماعيلي – 9:00 مساءً – ملعب برج العرب بالإسكندرية

السبت 17 أغسطس:

فاركو وإنبي – 5:30 مساءً – ملعب حرس الحدود بالإسكندرية

بلدية المحلة والزمالك – 9:00 مساءً – ملعب السلام بالقاهرة

الأهلي ومودرن سبورت – 9:00 مساءً – ستاد القاهرة

الأحد 18 أغسطس:

المقاولون والجونة – 5:30 مساءً – ملعب المقاولون

الداخلية والبنك الأهلي – 5:30 مساءً – ملعب بتروسبورت بالقاهرة

الاتحاد والمصري – 9:00 مساءً – ملعب برج العرب بالإسكندرية

زد إف سي وسيراميكا كليوباترا – 9:00 مساءً – ستاد القاهرة