قبل الهدف الرابع.. هالاند يطلب من لاعبي آرسنال عدم إهدار الوقت (فيديو وصورة)

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفًا لمانشستر سيتي بعد لحظات من استدعاء الحكم لمحاولة لاعبي آرسنال إضاعة الوقت.

وتلاعب مانشستر سيتي بآرسنال وتغلب عليه 4/1 أمس الأربعاء في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، وكان هذا الفوز الثالث لمانشستر سيتي على الغانرز هذا الموسم بواقع فوزين في الدوري الإنجليزي وفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم أن آرسنال يتصدر جدول الترتيب إلا أن مانشستر سيتي بإمكانه انتزاع الصدارة في حال فوزه في مباراتيه المؤجلتين، ولعب آرسنال 33 مباراة مقابل 31 للسيتي.