قبل الهدف الرابع.. هالاند يطلب من لاعبي آرسنال عدم إهدار الوقت (فيديو وصورة)
سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفًا لمانشستر سيتي بعد لحظات من استدعاء الحكم لمحاولة لاعبي آرسنال إضاعة الوقت.
وتلاعب مانشستر سيتي بآرسنال وتغلب عليه 4/1 أمس الأربعاء في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، وكان هذا الفوز الثالث لمانشستر سيتي على الغانرز هذا الموسم بواقع فوزين في الدوري الإنجليزي وفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ورغم أن آرسنال يتصدر جدول الترتيب إلا أن مانشستر سيتي بإمكانه انتزاع الصدارة في حال فوزه في مباراتيه المؤجلتين، ولعب آرسنال 33 مباراة مقابل 31 للسيتي.
وخلال رمية تماس لآرسنال عند اللحظة الـ94:16 حاول هالاند لفت انتباه حكم الراية إلى محاولة لاعبي آرسنال إضاعة الوقت. وكان مانشستر سيتي يتقدم وقتها 3/1.
وبعد لحظات وصلت الكرة إلى المدافع جون ستونز الذي لعبها رأسية طولية لتصل إلى فول فودين الذي مررها بدوره لهالاند ليضعها الأخير يسارية في شباك آرون رامسديل حارس آرسنال عند الـدقيقة الـ 94:30.
وكان هذا الهدف الرابع لمانشستر سيتي حيث سجل له كيفين دي بروين (هدفين) وجون ستونز هدفًا، علما أن هالاند صنع الهدفين الأول والثالث لدي بروين.
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 33 هدفًا في موسم واحد منذ بدء اللعب بـ38 جولة، علما أنه لعب 29 مباراة.
وكسر هالاند الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 32 هدفًا.