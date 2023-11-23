من هو محمد مخلص الذي استدعاه تشافي لتدريبات برشلونة؟

يبحث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن حلول لتعويض الغياب الطويل للاعب الوسط غافي.

وتعرض غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم الأحد الماضي في مباراة منتخب إسبانيا مع جورجيا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب في تدريبات اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يختبر بعض اللاعبين الشبان على أمل أن ينجح أحدهم في تعويض غياب غافي.