إيقاف درايموند غرين لاعب غولدن ستيت بسبب الاعتداء على منافس
أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وإلى أجل غير مسمى درايموند غرين لاعب غولدن ستيت وريورز عقب طرده من مباراة فريقه الثلاثاء الماضي بعد أن وجَّه ضربة في الوجه إلى يوسف نوركيتش لاعب فينكس صنز.
في الربع الثالث من المباراة التي انتهت بفوز فينكس 119/116 على ضيفه جولدن ستيت وضع نوريتش يده على ظهر غرين بينما كان يقوم بالدفاع لكن غرين استدار بسرعة صارخة موجهًا بذلك ضربة بيده المفتوحة إلى وجه نوركيتش.
وقال الحكم بعد مراجعة الفيديو إن غرين ارتكب "مخالفة صارخة" عندما "لمس بصورة مبالغ فيها ودون ضرورة" وجه اللاعب المنافس ليطرد من المباراة نتيجة لذلك.
وقالت رابطة الدوري إنها أخذت في الاعتبار تاريخ غرين من "الأفعال غير الرياضية" وإنه نتيجة لذلك سيتعين عليه تنفيذ بعض الشروط قبل السماح له بالعودة للعب.
وعوقب غرين بالإيقاف لخمس مباريات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب تشاجره مع رودي جوبرت لاعب مينيسوتا كما لم يشارك في المباراة الخامسة من نهائيات البطولة في 2016 بسبب ارتكابه مخالفة واضحة ضد ليبرون جيمس لاعب كليفلاند في المباراة السابقة.
وفاز كليفلاند بالمباراة الخامسة ونجح بعد ذلك في حسم النتيجة النهائية لصالحه.
وكان لغرين الذي توج بلقب البطولة أربع مرات وشارك في مباراة كل النجوم أربع مرات أيضًا دور بارز في إنجازات وريورز ويعتبر القائد الروحي الفريق ودائمًا ما يلعب دورًا فعالًا في أدائه ونتائجه.
ويحتل غولدن ستيت، الذي حقق 10 انتصارات مقابل 13 هزيمة هذا الموسم، المركز الـ11 بين فرق القسم الغربي في دوري السلة الأمريكي وسيلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس مع لوس أنجليس كليبرز على أرض الأخير.