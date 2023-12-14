إيقاف درايموند غرين لاعب غولدن ستيت بسبب الاعتداء على منافس

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وإلى أجل غير مسمى درايموند غرين لاعب غولدن ستيت وريورز عقب طرده من مباراة فريقه الثلاثاء الماضي بعد أن وجَّه ضربة في الوجه إلى يوسف نوركيتش لاعب فينكس صنز.

في الربع الثالث من المباراة التي انتهت بفوز فينكس 119/116 على ضيفه جولدن ستيت وضع نوريتش يده على ظهر غرين بينما كان يقوم بالدفاع لكن غرين استدار بسرعة صارخة موجهًا بذلك ضربة بيده المفتوحة إلى وجه نوركيتش.

وقال الحكم بعد مراجعة الفيديو إن غرين ارتكب "مخالفة صارخة" عندما "لمس بصورة مبالغ فيها ودون ضرورة" وجه اللاعب المنافس ليطرد من المباراة نتيجة لذلك.