ما أدوار "فريق الكشافة" الجديد في نادي الزمالك؟

وأصدر نادي الزمالك بيانًا قال فيه إنه قرر إنشاء قسم فريق الكشافة (scouting team) وتحليل الأداء (performance analysis team) داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسؤولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة.

كما سيتولى هذا الفريق مسؤولية التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.

وأضاف الزمالك في بيانه: "سيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة".

ويترأس زياد البارودي فريق الكشافة من الناحية الإدارية لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة (متطوعًا دون أجر)، بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية كل من محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء بيومي (وجميعهم متطوعون دون أجر في الفترة الحالية).

وستتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجة لهم فيما بعد بالتنسيق مع زياد البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك، وفق بيان النادي الأبيض.

واختتم نادي الزمالك بيانه بأن فريق تحليل الأداء والكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.