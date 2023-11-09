ما أدوار "فريق الكشافة" الجديد في نادي الزمالك؟
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن استحداث قسم جديد لقطاع كرة القدم، وهو فريق الكشافة (scouting team) وتحليل الأداء (performance analysis team)، ليكون المسؤول عن وضع البيانات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، مع جمع بيانات الفرق المنافسة.
وأصدر نادي الزمالك بيانًا قال فيه إنه قرر إنشاء قسم فريق الكشافة (scouting team) وتحليل الأداء (performance analysis team) داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسؤولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة.
كما سيتولى هذا الفريق مسؤولية التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.
وأضاف الزمالك في بيانه: "سيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة".
ويترأس زياد البارودي فريق الكشافة من الناحية الإدارية لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة (متطوعًا دون أجر)، بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية كل من محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء بيومي (وجميعهم متطوعون دون أجر في الفترة الحالية).
وستتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجة لهم فيما بعد بالتنسيق مع زياد البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك، وفق بيان النادي الأبيض.
واختتم نادي الزمالك بيانه بأن فريق تحليل الأداء والكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.
يذكر أن فريق الكشافة بدأ مهام عمله فعليًا خلال مباراة الزمالك وبيراميدز أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، وهي المباراة التي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.
ولحق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بالأهلي غريمه التقليدي في نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في اللقاء المؤجل بينهما من نصف النهائي.
وسجّل ثلاثية بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي (5)، مصطفى فتحي (92) ومحمد حمدي (108)، فيما أحرز نبيل عماد (90+2)، البديل البنيني سامسون أكنيولا (101) والبديل ناصر منسي (112) أهداف الزمالك.
ويلاقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية المقررة في 13 مارس من العام المقبل.