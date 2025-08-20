محمد صلاح عانقها وقبلها.. من هي النجمة أليسيا روسو؟ (فيديو)

لفت الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار إليه بلقطة عفوية مع أليسيا روسو، نجمة فريق آرسنال ومنتخب إنجلترا، خلال حفل جوائز اللاعبين المحترفين في إنجلترا (PFA)، يوم الثلاثاء.

وظهر صلاح أنيقًا على السجادة الحمراء مرتديًا بدلة داكنة، وتوقف ليعانق ويُقبل نجمة آرسنال ومنتخب إنجلترا للسيدات روسو، التي تم اختيارها ضمن تشكيلة العام في دوري السوبر للسيدات (PFA WSL Team of the Year).

أما روسو فقد خطفت الأنظار بفستان أخضر طويل حتى الكاحل بقصة منخفضة عند الصدر.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق صلاح في سباق التتويج بالجائزة على زميله أليكسس ماك أليستر ونجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك وبرونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد وكول بالمر لاعب تشيلسي وديكلان رايس من آرسنال.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعدما نال الجائزة في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

وتخطى صلاح أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصدوا الجائزة مرتين، وهم آلان شيرر وتييري أسطورة نيوكاسل وهنري والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب مانشستر سيتي السابق كيفين دي بروين.

وقاد صلاح "الريدز" للتتويج بلقب الدوري للمرة 20 في تاريخ النادي.

وسجل صلاح الموسم الماضي في الدوري 28 هدفاً وصنع 18 هدفاً خلال 38 مباراة في البريميرليغ.

من هي أليسيا روسو؟

وتساءل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أليسيا روسو، البالغة من العمر 26 عامًا، فهي ولدت في مدينة ميدستون بمقاطعة كينت الإنجليزية، وتلعب في مركز المهاجم مع آرسنال بالدوري الإنجليزي للسيدات، إلى جانب مشاركاتها الدولية مع منتخب إنجلترا الذي خاضت معه أكثر من 49 مباراة.

بدأت مشوارها الكروي مع تشيلسي ثم برايتون، قبل أن تنتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2020 حيث تألقت، ثم انتقلت لاحقًا إلى آرسنال عام 2023 لتواصل رحلتها الاحترافية المميزة.

وساهمت روسو في تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات، وسجلت هدفًا حاسمًا في المباراة النهائية أمام إسبانيا هذا العام.

كما توهجت في دوري أبطال أوروبا مع "الغانرز"، إذ سجلت 8 أهداف.

وقالت أليسيا روسو في تصريحات سابقة لمجلة British GQ: "شغفي هو إبقاء الفتيات في عالم الرياضة، أشعر أن عليّ مسؤولية أن أؤدي بشكل جيد، لأواصل دفع كرة القدم النسائية إلى الأمام، ولأجعل الأمور أفضل للأجيال القادمة".