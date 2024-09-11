مهاجم الزمالك يفجر أزمة قبل مواجهة الشرطة الكيني

فجر سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك المصري، أزمة قبيل مواجهة فريقه الهامة أمام الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخرج الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم سيف الدين الجزيري في تدريبات الزمالك التي أقيمت مساء الأمس الأربعاء على ملعب النادي، بعد نهاية مهمته مع منتخب تونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، إن الجزيري أبدى امتعاضه لمدربه جوزيه غوميز، بعد أن نما إلى علمه أنه سيكون بديلا في المباراة.

وأشار المصدر إلى أن غوميز مدرب الزمالك، حاول احتواء سيف الدين الجزيري، وأكد له أنه لا يريد إرهاقه.

وأكد المدرب البرتغالي للجزيري أنه لم يستقر على اسم المهاجم الأساسي سواء هو أو زميليه ناصر منسي وسامسون أكينيولا، في محاولة لاحتواء غضب اللاعب.

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يذكر أن الجزيري قد أرسل إنذارًا بفسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، بسبب عدم تسديد جميع المستحقات المتأخرة له، وذلك خلال أغسطس الماضي.

وحاول الزمالك التواصل مع اللاعب، ونجح مجلس الإدارة في حل الأزمة، وإعادة سيف الدين الجزيري إلى التدريبات.