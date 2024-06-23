هل تعمد رونالدو عدم مصافحة أردا غولر عقب مباراة البرتغال وتركيا؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيرًا للجدل يظهر محاولات أردا غولر، نجم منتخب تركيا، محاولة السلام على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، لكن بدا أن "الدون" تعمد تجاهله.

وبلغت البرتغال ثمن نهائي يورو 2024، حاسمةً صدارة المجموعة السادسة من الجولة الثانية، بعد فوزها الكبير على تركيا 3-صفر، يوم السبت.

وحسمت البرتغال الصدارة بست نقاط على الأقل، بفارق ثلاث نقاطٍ عن تركيا التي تلعب مع التشيك في الجولة الثالثة.

وشارك رونالدو في المباراة منذ انطلاقتها، بينما تواجد أردا غولر كلاعبٍ بديلٍ، إذ دخل للملعب عند الدقيقة الـ70.