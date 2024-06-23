هل تعمد رونالدو عدم مصافحة أردا غولر عقب مباراة البرتغال وتركيا؟ (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيرًا للجدل يظهر محاولات أردا غولر، نجم منتخب تركيا، محاولة السلام على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، لكن بدا أن "الدون" تعمد تجاهله.
وبلغت البرتغال ثمن نهائي يورو 2024، حاسمةً صدارة المجموعة السادسة من الجولة الثانية، بعد فوزها الكبير على تركيا 3-صفر، يوم السبت.
وحسمت البرتغال الصدارة بست نقاط على الأقل، بفارق ثلاث نقاطٍ عن تركيا التي تلعب مع التشيك في الجولة الثالثة.
وشارك رونالدو في المباراة منذ انطلاقتها، بينما تواجد أردا غولر كلاعبٍ بديلٍ، إذ دخل للملعب عند الدقيقة الـ70.
وتباينت الآراء بين الجماهير حول الفيديو المتداول، حيث ظهر غولر عقب صافرة النهاية، وهو يتقرب من النجم البرتغالي لمصافحته، لكنّ الأخير ظهر وكأنه لم ينتبه لنجم ريال مدريد، ليتجاوزه ويسلم على لاعب آخر.
فيما رأى البعض الآخر أن كريستيانو رونالدو لم ينتبه للاعب التركي الذي كان يريد تحيته، ورأوا أن اللاعب التركي بدا خجولًا من محاولة الذهاب مرة ثانية للسلام على "الدون".
وبعد فوز الأمس، بات رونالدو صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ بطولة أوروبا منذ 1968، برصيد 7 تمريرات حاسمة، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات.
هداف دوري روشن السعودي مع نادي النصر الموسم الماضي، حقق بذلك رقمه القياسي الثامن في نهائيات اليورو، إذ يُعتبر أيضًا أكثر من سجل (14) وأكثر من فاز بمباريات وأكثر من نال جائزة لاعب المباراة.
كما إنه أكثر مَن لعب وشارك في نسخ مختلفة من البطولة.