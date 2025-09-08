المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم 2026 رسميًا

صعدت ثلاثة منتخبات عربية حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2026، وضمنت مقاعدها في المحفل العالمي.

وستقام بطولة كأس العالم 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيكون العرب على موعد مع مشاركة مميزة في نسخة 2026، في انتظار إمكانية انضمام منتخبات عربية أخرى خلال الجولات المقبلة من التصفيات، غير المنتخبات الثلاثة التي حسمت الصعود.

تونس ثالث الصاعدين

منتخب تونس حسم التأهل مساء الاثنين عقب فوزه الصعب على غينيا الاستوائية بهدف نظيف أحرزه البديل محمد علي بن رمضان في الوقت بدل الضائع، ليبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخه.

واعتلى "نسور قرطاج" صدارة المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة دون أي خسارة، متقدمين بعشر نقاط كاملة على ناميبيا صاحبة المركز الثاني.

أما منتخب المغرب فقد واصل سلسلة نتائجه المميزة بفوزه خارج ملعبه على زامبيا بهدفين دون رد في الجولة السابعة من التصفيات، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة.

"أسود الأطلس" كانوا قد حسموا تأهلهم مبكرًا منذ الجولة السادسة بعد الانتصار على النيجر بخماسية نظيفة، ليؤكدوا حضورهم في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

أما الأردن فكان السبّاق بين العرب في حجز بطاقة التأهل، بعدما تخطى عقبة عمان بثلاثية نظيفة على استاد مجمع قابوس الدولي ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، ليكتب "النشامى" تاريخًا جديدًا بظهورهم الأول في كأس العالم.