بعد ضياع صفقة فايغل.. الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق مع نجم بيرنلي

توصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع صفقة جديدة لتدعيم خط الوسط بعد ضياع صفقة التعاقد مع اللاعب جوليان فايغل نجم فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وأعلن نادي القادسية السعودي تعاقده مع فايغل، أمس الإثنين، لتدعيم صفوفه بعد صراع مع نادي الشباب.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن توصل نادي الشباب إلى اتفاق مع اللاعب جوش برانهويل نجم خط وسط بيرنلي الإنجليزي السابق.

وأشارت إلى أن نادي الشباب توصل إلى اتفاق نهائي بضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بيرنلي في شهر يوليو الماضي.

وأوضحت أن إدارة نادي الشباب ننتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي.

وكان برانهويل قد بدأ مشواره في ناشئي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل رحيله إلى بريستون ثم لعب مع فريق برانسلي ثم بريستول سيتي.

وانضم لاعب الوسط إلى بيرنلي في يناير 2020، وخاض 111 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 6 أهداف، وصنع مثلها، كما أنه لعب في دوري الدرجة الأولى 231 مباراة، وسجل 41 هدفاً، وقدم 25 تمريرة حاسمة.