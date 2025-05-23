الأهلي يعلن رحيل نجميه إلى أوروبا بعد موسم تاريخي

أعلن النادي الأهلي انتقال الثنائي عبد الرحمن فيصل وأحمد عادل "دولا" إلى أوروبا، لخوض تجربة احترافية جديدة، بعد ساعات من تتويج الفريق ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد على حساب الزمالك.

الأهلي اختتم موسمه بلقب قاري جديد، بعد فوزه مساء الجمعة على غريمه الزمالك بنتيجة 31-28 في نهائي كأس الكؤوس، ليرفع رصيده إلى خمسة ألقاب في البطولة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 7-5، لكن الأهلي عاد بقوة وأنهى الشوط لصالحه 15-14، قبل أن يحسم المواجهة في الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي حصيلة بطولاته هذا الموسم إلى ستة ألقاب: دوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي، وأخيرًا كأس الكؤوس، إضافة إلى حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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رحيل ثنائي الفريق إلى أوروبا

كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، للصحفيين، على هامش تتويج الأهلي، أن عبد الرحمن فيصل سينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيما ينضم أحمد عادل "دولا" إلى صفوف نادي فيزبريم المجري، بداية من الموسم المقبل.

ويعد رحيل عبد الرحمن فيصل و"دولا" تتويجًا لمسيرة لامعة مع الأهلي، خاصة في موسم استثنائي قدّم فيه الثنائي مستويات لافتة.