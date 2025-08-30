منتخب المغرب ضد مدغشقر.. 5 نجوم يحملون آمال "أسود أطلس" في نهائي الشان

كتب: نور الدين ميفراني

يواجه المنتخب المحلي المغربي منتخب مدغشقر في نهائي أمم إفريقيا للمحليين (الشان) بحثًا عن ثالث لقب في تاريخه، وتصدر لائحة الأكثر فوزًا بالمسابقة.

وتوج المنتخب المغربي بلقبين في نسختي 2018 بالمغرب و2020 في الكاميرون تحت قيادة مدربين مغربيين: جمال السلامي والحسين عموتة، ويسعى طارق السكتيوي ليكون المدرب المغربي الثالث الذي يقود المنتخب المحلي للتتويج باللقب.

ويعول السكتيوي على عدة نجوم لصنع الفارق في المباراة النهائية والتتويج باللقب، أبرزهم:

أسامة لمليوي

مهاجم نهضة بركان يتصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف، ويعد من نجوم النسخة الحالية من أمم إفريقيا للمحليين، ويطمح للسير على خطى أيوب الكعبي وسفيان رحيمي هدافي نسختي 2018 و2020.

وسجل أسامة لمليوي هدفين في مباراتي زامبيا والكونغو الديمقراطية في دور المجموعات، وكان حاسمًا في ربع النهائي بهدفه في مرمى تنزانيا.

محمد ربيع حريمات

نجم وسط الجيش الملكي وقائد المنتخب المحلي، قدم بطولة جيدة وكان اللاعب القائد فعليًا في الملعب بدوره في وسط الميدان كلاعب محور ولاعب وسط هجومي.

سجل هدفين في هذه البطولة ويعد من نجومها.

صابر بوغرين

متوسط ميدان الرجاء البيضاوي، قدم بدوره بطولة جيدة وكان أحد هدافي المنتخب المغربي المحلي بهدفين، ويمتاز بكونه يلعب في الوسط الهجومي والهجوم أيضًا.

يوسف بلعمري

الظهير الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي، يعد رفقة زميله الحارس المهدي الحرار الوحيدين في لائحة المنتخب المغربي الأول التي أعلن عنها المدرب وليد الركراكي.

يتميز بلعمري بمشاركاته في الهجوم ودوره الدفاعي الجيد.

عماد الرياحي

مهاجم نهضة بركان، قدم بطولة جيدة رفقة المنتخب المحلي المغربي، وسجل هدفًا واحدًا، بالإضافة لكونه منسجمًا مع الهداف أسامة لمليوي لكونهما يلعبان في فريق واحد.