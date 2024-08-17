أشعل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر جدلاً واسعاً؛ بسبب احتفاله عقب هز شباك إيبسويتش تاون خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

وفاز ليفربول خارج دياره بنتيجة 2-0 على حساب إيبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفًا، وصنع آخر في مستهل مشوار فريقه بالدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024 – 2025.

واحتفل صلاح بالقوس والسهم وهو الشعار المعروف لنادي الزمالك ليثير جدلاً واسعاً بين مشجعي الكرة المصرية.

وتفاعل نادي الزمالك مع احتفال صلاح بعدما أعاد نشره مصحوبًا بقلب أبيض.

وعلق أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام ووست هام الأسبق، على احتفال صلاح عبر حسابه بمنصة إكس بأن الأخير احتفل بشعار نادي الزمالك.

وقال مدرب الفريق الأبيض الأسبق: " صلاح لم ينس فضل نادي الزمالك عليه".

هل للزمالك فضل على محمد صلاح؟ الحقيقة أن الواقعة الوحيدة التي ربطت بين نجم ليفربول والفريق الأبيض تمثلت في رفض إدارة الزمالك التعاقد مع صلاح عام 2011، حين كان لاعبًا في نادي المقاولون العرب.

وتحدث وقتها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في تصريحات تليفزيونية:" عندما تسألني عن صلاح، فرأيي الشخصي أنه لاعب يحتاج للمزيد من العمل كي ينصهر في بوتقة الفريق".

وأضاف:" لم يتحدث معي حسن شحاتة "مدرب الزمالك آنذاك" بشأن صلاح، ويعجبني أكثر محمد النني لاعب وسط المقاولون".

وزار عباس بعد ذلك صلاح بعد انتقاله إلى ليفربول عقب مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي، وحرص على التقاط الصور التذكارية معه برفقة حفيد عباس.

ودار جدل واسع حول انتماء صلاح كمشجع للزمالك قبل رحيله إلى أوروبا بينما أكد اللاعب في حوار سابق أنه مشجع للإسماعيلي.