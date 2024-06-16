ليس من بينهم برشلونة.. صراع بين 4 أندية على ضم تشافي سيمونز

ولعب سيمونز صاحب الـ21 عامًا مع لايبزيغ الألماني في الموسم الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن "أندية بايرن ميونخ وآرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هي الفرق الأربعة التي تواصلت حتى الآن مع باريس سان جيرمان؛ للاستفسار عن انتقال أو إعارة لتشافي سيمونز".

وأضافت: "من المثير للاهتمام أنه لم يُذكر برشلونة، الذي يضع أعينه عليه أيضًا".

وارتبط اسم سيمونز بالانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل، ولكن وفقًا للتقرير، فإن النادي الكتالوني لم يتخذ أي خطوة رسمية حتى الآن.

وتابعت: "النادي الباريسي متردد في رحيل لاعب خط الوسط الهولندي الشاب، وذلك لأن جزءًا كبيرًا من رسوم الانتقال سيذهب إلى آيندهوفن إذا بِيعَ سيمونز قبل عام 2025".

وأشارت إلى أنه في مثل هذه الحالة، من الراجح أن ينتهي الأمر باللاعب للخروج على سبيل الإعارة.

ويحرص فريق الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان على وجود سيمونز ضمن تشكيلة لويس إنريكي، في الموسم المقبل ولكن الشاب، الذي قضى سنوات تكوينه في لا ماسيا من 7 إلى 15 عامًا، لديه رغبة قوية في العودة إلى برشلونة.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "نادي باريس سان جيرمان يعطي الأفضلية لخروج الدولي الهولندي على سبيل الإعارة مرة أخرى بدلاً من البيع النهائي في الوقت الحالي".