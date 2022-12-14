ميسي يواسي مودريتش بعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا (صورة)
قام النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، بمواساة لوكا مودريتش نجم كرواتيا، بعد فوز "راقصي التانغو" بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى نهائي كأس العالم.
وشهد ملعب لوسيل في الدوحة فوزًا تاريخيًا للأرجنتين بقيادة الساحر ميسي البالغ من العمر 35 عامًا إلى جانب المهاجم المثير جوليان ألفاريز ، الذي حسمت ثنائيته مقعد للأرجنتين في نهائي 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.
والتقطت كاميرا المباراة صورة لميسي وهو يصافح مودريتش، ويواسيه بعد المباراة في لقطة غلبت عليها الروح الرياضية.
وتبعد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة واحدة عن التتويج بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد عامي 1978 و1986، وذلك بعد الفوز بثلاثية على كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 بينها ثنائية من جوليان ألفاريز وركلة جزاء للقائد ميسي الذي وجد أخيرا شريكه المثالي في الهجوم.
وأرسل ميسي تمريرة إلى ألفاريز ليتسبب في ركلة جزاء نفذ منها مهاجم باريس سان جيرمان هدف التقدم من ركلة جزاء، وبعد ست دقائق ضاعف ألفاريز النتيجة من خلال التقدم إلى داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ومشاهدة الكرة وهي ترتد إلى طريقه ، ثم ركل الكرة في الشباك من على بُعد ثمانية ياردات.
وفي الشوط الثاني ، قدم ميسي تمريرة حاسمة للمساعدة في الحفاظ على مقعد الأرجنتين في النهائي بعد مراوغة يوشكو غفارديول إلى جانب خط المرمى ليرسل تمريرة عرضية إلى شريكه ألفاريز ليضعها في المرمى من مدى قريب.
وستلعب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد ضد فرنسا حاملة اللقب أو المنتخب المغربي مفاجأة البطولة والذي أصبح أول فريق عربي يبلغ الدور قبل النهائي وذلك في استاد لوسيل.