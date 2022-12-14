ميسي يواسي مودريتش بعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا (صورة)

وتبعد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة واحدة عن التتويج بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد عامي 1978 و1986، وذلك بعد الفوز بثلاثية على كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 بينها ثنائية من جوليان ألفاريز وركلة جزاء للقائد ميسي الذي وجد أخيرا شريكه المثالي في الهجوم.

وأرسل ميسي تمريرة إلى ألفاريز ليتسبب في ركلة جزاء نفذ منها مهاجم باريس سان جيرمان هدف التقدم من ركلة جزاء، وبعد ست دقائق ضاعف ألفاريز النتيجة من خلال التقدم إلى داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ومشاهدة الكرة وهي ترتد إلى طريقه ، ثم ركل الكرة في الشباك من على بُعد ثمانية ياردات.

وفي الشوط الثاني ، قدم ميسي تمريرة حاسمة للمساعدة في الحفاظ على مقعد الأرجنتين في النهائي بعد مراوغة يوشكو غفارديول إلى جانب خط المرمى ليرسل تمريرة عرضية إلى شريكه ألفاريز ليضعها في المرمى من مدى قريب.

وستلعب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد ضد فرنسا حاملة اللقب أو المنتخب المغربي مفاجأة البطولة والذي أصبح أول فريق عربي يبلغ الدور قبل النهائي وذلك في استاد لوسيل.