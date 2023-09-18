لويس إنريكي: الهوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا سيلحق الضرر بباريس سان جيرمان

قال المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، إن حالة الهوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا لن تفعل شيئًا سوى إلحاق الضرر بالعملاق الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه الألماني بروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على بارك دي برانس.

ومنذ انتقال ملكية باريس سان جيرمان إلى شركة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011، بات سان جيرمان أنجح فريق في فرنسا وحصد لقب الدوري تسع مرات، إلى جانب العديد من الكؤوس المحلية، لكن دون أن ينجح في الوصول إلى المجد الأوروبي.

وسيبدأ باريس سان جيرمان مشواره القاري أمام بروسيا دورتموند في منافسات أصعب مجموعة بالبطولة الجارية، حيث تضم أيضًا نيوكاسل يونايتد وميلان بطل أوروبا سبع مرات.