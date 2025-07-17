4 ضربات متتالية.. هل انتهى "شهر العسل" بين الزمالك وبيراميدز؟

تشهد العلاقة بين ناديي الزمالك وبيراميدز توترًا واضحًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد سنوات من التعاون وتبادل المصالح داخل كواليس الكرة المصرية.

فبينما اعتاد الناديان الالتقاء على أرضية من الود والاحترام، جاءت الأيام الماضية لتكشف عن مرحلة جديدة من الشد والجذب، و"خطف الصفقات".

كانا ناديا الزمالك وبيراميدز حريصين في السنوات الأخيرة على الحفاظ على علاقات جيدة، تجلّت في تسهيل عمليات الانتقال والتفاوض حول اللاعبين، وتبادل الدعم في بعض الملفات داخل الدوري المصري.

غير أن "السوق الصيفي" لعام 2025 حمل مفاجآت غير سارة للأبيض، مع سلسلة من التحركات الحاسمة من جانب بيراميدز، أكدت نهاية "شهر العسل" بين الطرفين.

أخبار ذات علاقة نجم الزمالك يغادر "جروب اللاعبين" على واتساب

الضربة الأولى: التمسك ببقاء بوبو وزلاكا

حاول الزمالك فتح خط التفاوض مع بيراميدز من أجل ضم لاعب الوسط محمد رضا "بوبو"، بعدما أصبح هدفًا واضحًا للجهاز الفني الأبيض.

إلا أن الرد كان حاسمًا من بيراميدز، الذي شدد على أن بوبو عنصر جوهري في مشروع الفريق ولا نية على الإطلاق للتفريط به، مهما كان المقابل.

هذا الموقف أغلق الباب مبكرًا أمام رغبة الزمالك في تدعيم خط وسطه بلاعب جاهز وأثبت جودته محليًا.

ولم يتبدل المشهد كثيرًا حين طرق الزمالك باب بيراميدز مجددًا لضم لاعب الوسط محمود "زلاكا".

وجاء الرد قاطعًا بأن اللاعب ليس للبيع تحت أي ظرف، ما يمثل ضربة أخرى لمخططات الزمالك الساعية لتعزيز الوسط بلاعبين ذوي خبرة في الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة قرار مورينيو "يفجر" صراعا ناريا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

الضربة الثانية: دخول بيراميدز بقوة في صفقة كليمان مزيزي

كان كليمان مزيزي ضمن قائمة صفقات الزمالك المنتظرة، بعد مراقبة مستواه ومهاراته.

إلا أن بيراميدز سرعان ما دخل بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، مستخدمًا إمكاناته المالية والعلاقات للضغط على الصفقة، في خطوة أظهرت رغبة النادي في خطف الأهداف المشتركة بينه وبين الزمالك.

أخبار ذات علاقة فيريرا يمنح الزمالك "جوهرة جديدة"

الضربة الثالثة: التدخل في ملف حامد حمدان

وسط سعي الزمالك لضم نجم بتروجت، الفلسطيني حامد حمدان، لتعزيز خط الوسط، دخل بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب وقدم له عرضًا ماليًا ضخمًا.

ورغم ذلك، أبدى حمدان تمسكًا بارتداء قميص الزمالك ورفض عرض بيراميدز، مدفوعًا بحلمه الشخصي ورغبة عائلته الزملكاوية في رؤيته لاعبًا بالقلعة البيضاء.

وأوضح وكيله أن اللاعب أبلغ إدارة بتروجت أن مستقبله بات متوقفًا على استجابة النادي البترولي لمفاوضات الزمالك.

الضربة الرابعة: عرض مالي "غير لائق" لثنائي الزمالك

حاول الزمالك تسويق الثنائي محمد صبحي حارس المرمى وناصر ماهر خلال الصيف، بغرض تحقيق منفعة مالية أو إبرام صفقات تبادلية تدعم الفريق.

وتقدم بيراميدز بعرض بلغت قيمته 80 مليون جنيه فقط لضم اللاعبين معًا، أي 40 مليونًا لكل لاعب.

واعتبر مسؤولو الزمالك هذا العرض لا يتماشى مع القيمة السوقية للاعبين، ولا مع طموحات النادي المستقبلية، خصوصًا مع المطالبة بالحصول على مليون دولار لكل لاعب (نحو 100 مليون جنيه) والسداد بالدولار الأمريكي لدعم الموقف المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وتعثرت مساعي الزمالك في إتمام صفقات تبادلية أو بيع اللاعبين مقابل قيمة مالية أكبر من عروض بيراميدز، ما زاد من حدة الخلاف بين الناديين.