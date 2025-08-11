بعد كارثة مودرن.. ريبيرو يتخذ قرارا صارما في الأهلي

اتخذ الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قرارًا صارمًا، بعد السقوط في فخ التعادل أمام مودرن سبورت في افتتاح الدوري المصري.

وتعادل الأهلي حامل اللقب 2-2 مع مضيفه مودرن سبورت، في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه ولم يظهر بمستواه المعهود، ليفقد أول نقطتين في أول ظهور للفريق الأحمر بالموسم المحلي الجديد.

قرار صارم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ريبيرو المدير الفني للفريق استقر على عودة محمد الشناوي حارس الفريق بشكل أساسي.

وكان مصطفى شوبير هو حارس الفريق أمام مودرن، وتلقت شباكه هدفين، وكان سببًا رئيسيًّا في التعادل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ"إرم نيوز"، إن ريبيرو استقر على الدفع بالشناوي بدلا من مصطفى شوبير.

وتابع أن الشناوي كان غاضبًا بشدة من عدم الدفع به في افتتاح الدوري أمام مودرن سبورت.

وأضاف أن ريبيرو عقد جلسة مع الشناوي وأكد له أنه سيكون الحارس الأساسي بالفريق في المرحلة المقبلة.

كما استقر ريبيرو على إجراء عدة تعديلات في خط الوسط والهجوم خلال الفترة المقبلة.