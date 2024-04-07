ديوكوفيتش يتمنى مواجهة أخيرة مع نادال في رولان غاروس

ألقى انسحاب الإسباني المخضرم رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة بظلال من الشك على مشاركة اللاعب الحاصل على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة، لكن المنافس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قال إنه لا يزال يأمل في كتابة فصل أخير في المنافسة الرائعة بين النجمين.

وعاد نادال، البالغ 37 عامًا، إلى منافسات التنس في برزبين الأسترالية في يناير الماضي بعد نحو عام من الابتعاد عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ لكنه لم يشارك في أي بطولة بعد ذلك.

وقال اللاعب الإسباني في وقت سابق إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024.

وقال المصنف الأول عالميًّا ديوكوفيتش في مقابلة مع شبكة "يورو سبورت": "كمشجع للتنس، أتمنى أن يشارك نادال في بطولة أخرى على الأقل قبل الاعتزال".