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رياضة

شرط مفاجئ من أسرة الشوبكي للعفو عن أحمد فتوح

شرط مفاجئ من أسرة الشوبكي للعفو عن أحمد فتوح
أحمد فتوح
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أكتوبر 2024، 6:21 ص

كشف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة السيد الشوبكي، ضحية واقعة الدهس التي تسبب بها اللاعب خلال سفره في طريق العلمين.

وكان فتوح قد ارتكب حادث سير بسيارته في شهر أغسطس الماضي على الطريق الساحلي بـ"العلمين"، أدى إلى وفاة المرحوم أحمد السيد الشوبكي.

وكانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح قد قضت بإخلاء سبيل أحمد فتوح، مع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر المقبل، إذ يسعى اللاعب للصلح مع أهل المتوفى في الوقت الحالي.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: "كل الشكر لأهل المرحوم للتفضل والتكرم علينا بقبول عزاء فتوح، وأيضا تفضلوا علينا بقيامهم بمسامحة اللاعب والعفو عنه في الوقت المناسب دون مقابل لكي نغلق باب الشائعات في هذه القصة".

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وأضاف: "ذهبت أنا وفتوح وكانت المقابلة والعزاء مع أشقاء المرحوم، ومهما أشكر الناس لن أوفيهم حقهم، وتقبلوا العزاء ووعدوا بالعفو وشرطهم أن يكون دون مقابل، ولكن في الوقت المناسب لهم، وهذا نص الحديث الذي دار معهم".

وتابع: "هناك جلسة مقبلة للاعب يوم 22 أكتوبر، ولا يوجد قرار بمنع السفر اللاعب كما تردد الفترة الماضية، وبعد تقبل العزاء وموافقة أهل المتوفى كان نفسيا أفضل".

كان فتوح قد شارك في تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية، ومنذ إخلاء سبيله بعد دفع الكفالة المالية على ذمة قضية القتل الخطأ، فيما لم يشارك اللاعب في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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