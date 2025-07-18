5 حلول عاجلة لإنقاذ ألونسو من أكبر كوارث ريال مدريد

ضربة موجعة تلقاها مشروع المدرب الجديد تشابي ألونسو حتى قبل أن ينطلق في الموسم الجديد بشكل رسمي، ففي خبر نزل كالصاعقة على جماهير النادي الملكي، أُعلن عن خضوع النجم الأول جود بيلينجهام لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب حتى شهر أكتوبر المقبل على الأقل.

هذه الإصابة لا تمثل مجرد غياب لاعب، بل هي الكارثة الأولى التي تهدد بنسف خطط الموسم الجديد، وتضع المدرب الشاب أمام أصعب اختباراته.

من يراقب فكر ألونسو عن كثب، يدرك أنه ربما كان يحضر نفسه لهذا السيناريو الكارثي. ففي بطولة كأس العالم للأندية، فاجأ المدرب الباسكي الجميع بتوظيف بيلينجهام في مركز "الريجيستا" أو صانع اللعب المتأخر.

كانت خطوة استباقية ذكية قللت من اعتماد الفريق على أهداف النجم الإنجليزي الغزيرة، وحولته إلى العقل المدبر الذي يبني اللعب من الخلف.

لقد سمح هذا التوظيف لألونسو ببناء منظومة لا تنتظر مساهمات بيلينجهام التهديفية، لكنه خلق تحدياً جديداً: كيف يمكن تعويض بيلينغهام "الريغيستا"؟ الإجابة تكمن في 5 حلول عاجلة.

1. الموهبة التركية كحل داخلي:

الحل الأول يكمن في اللاعب الشاب أردا غولر بفضل مهارته الاستثنائية بالكرة وقدرته على التحكم والتمرير في مساحات ضيقة، يمتلك جولر المقومات الفنية لأداء هذا الدور.

يمكن لألونسو أن يمنحه الثقة ويصقل الجوانب التكتيكية لديه، لكن الاعتماد عليه كخيار وحيد في بداية الموسم قد يكون مخاطرة كبيرة نظراً لقلة خبرته.

2. الإبقاء على سيبايوس.. ضرورة لا خيار:

رغم تصريحات داني سيبايوس برغبته في الرحيل، أصبح بقاؤه، الآن، ضرورة قصوى. يمثل سيبايوس الخبرة والحل الجاهز القادر على شغل هذا المركز بفضل رؤيته للملعب وجودة تمريراته.

يجب على الإدارة وألونسو إقناعه بالبقاء حتى سوق الانتقالات الشتوية في يناير على الأقل، ليكون صمام الأمان الذي يمنح الفريق الاستقرار في فترة غياب بيلينغهام.

3. البحث في كنوز "لا فابريكا":

لطالما كانت أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا" منجماً للمواهب. يمكن لألونسو، المعروف بتطويره للاعبين الشباب، أن ينظر بعمق في الفئات السنية بحثاً عن ضالته.

قد يجد لاعباً شاباً يمتلك المواصفات المطلوبة ويمنحه فرصة العمر لإثبات نفسه مع الفريق الأول، ليكون حلاً غير متوقع ومكسباً للمستقبل.

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4. الحل المباشر.. سوق الانتقالات:

يبقى الخيار الأسهل والأكثر مباشرة هو الدخول إلى سوق الانتقالات والتعاقد مع بديل جاهز. يمكن لإدارة النادي، بالتنسيق مع ألونسو، تحديد لاعب بمواصفات محددة قادر على تعويض بيلينجهام فوراً، وهو حل يضمن الجودة ولكنه يتطلب إنفاقاً مالياً قد لا يكون مخططاً له.

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5. تغيير الخطة بالكامل:

الحل الأكثر جذرية هو أن يتخلى ألونسو مؤقتاً عن فكرة "الريجيستا" ويغير الخطة تماماً. يمكنه التحول إلى خطة لعب مختلفة، مثل 4-3-3 الكلاسيكية أو 4-4-2، بما يتناسب مع خصائص اللاعبين المتاحين حالياً.

هذا الحل سيظهر مرونة ألونسو التكتيكية وقدرته على التكيف مع الظروف الصعبة، وتحويل الأزمة إلى فرصة لتجربة أفكار جديدة.

في النهاية، غياب بيلينجهام يمثل بالفعل كارثة، لكن رؤية ألونسو الاستباقية ووجود هذه الحلول الخمسة يوفران له خريطة طريق واضحة، والأسابيع المقبلة ستكشف أي هذه الطرق سيسلكها لإنقاذ سفينة ريال مدريد من عاصفتها الأولى.