أعلن أسامة طليش، المدير التنفيذي لنادي الأهلي طرابلس، إقالة مدربه طارق جرايا بعد الخسارة أمام النصر بنتيجة 0-2 في الجولة الثالثة للدورة السداسية للتتويج بلقب الدوري الليبي.

وقال طليش، في تصريحات لراديو الأهلي طرابلس، اليوم الاثنين، تعليقًا على الخسارة أمام النصر:" قدر الله وما شاء فعل، الهزيمة جاءت بسبب سوء أداء من المدرب، وتمت إقالته؛ لأنها مباراة حاسمة في مشوار التتويج".

وأضاف:" سيتم التعاقد مع مدرب جديد يصل مساء اليوم الاثنين لقيادة التدريبات، وسيسعد جماهير الأهلي، وسيُحَاسَب اللاعبون المقصرون، والخصم من مستحقاتهم".

وتابع: "لم نفقد الأمل في التتويج بلقب الدوري، وما زالت هناك جولتان في سباق الدورة السداسية، وسنقاتل للحفاظ على اللقب".

FM راديو الاهلي FM Posted by ‎راديو.الأهلي.FM‎ on Monday, July 15, 2024

وارتبط اسم المدرب الجزائري عادل عمروش بتولي قيادة الأهلي طرابلس في الفترة القادمة.

ويبلغ عمروش 56 عامًا، وتولى قيادة عدة منتخبات أفريقية على رأسها غينيا الاستوائية وبوروندي وكينيا وبوتسوانا واليمن، كما عمل فترة مدربًا لمنتخب ليبيا عام 2018.

وآخر محطات عمروش التدريبية قيادة منتخب تنزانيا الذي رحل عن صفوفه في أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع العام الجاري في كوت ديفوار.

وسبق أن تولى عمروش قيادة ناديي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة من قبل.