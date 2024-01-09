بيكيه يعلن عودته إلى عالم كرة القدم مدربًا

كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، والذي أعلن مؤخرا اعتزاله، عن قرب عودته لعالم كرة القدم من بوابة التدريب.

وكتب بيكيه على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إنه عام جديد وبعد التفكير مليًا قررت العودة إلى كرة القدم، لأني أفتقدها كثيرًا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب. سأشارك معكم المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

واقتحم بيكيه عالم الاستثمار في كرة القدم، إذ يمتلك نادي "أندورا" الذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.