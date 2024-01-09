بيكيه يعلن عودته إلى عالم كرة القدم مدربًا
كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، والذي أعلن مؤخرا اعتزاله، عن قرب عودته لعالم كرة القدم من بوابة التدريب.
وكتب بيكيه على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إنه عام جديد وبعد التفكير مليًا قررت العودة إلى كرة القدم، لأني أفتقدها كثيرًا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب. سأشارك معكم المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".
واقتحم بيكيه عالم الاستثمار في كرة القدم، إذ يمتلك نادي "أندورا" الذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.
وكان مدافع برشلونة أعلن في عام 2022، بشكل مفاجئ، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما.
وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008، قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي طفولته.
حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الأبطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات، إضافة إلى ألقاب أخرى.
لعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018، وحقق معه كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012، قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الأخير.
خارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، ولديهما ولدان قبل أن يعلنا انفصالهما.
وبات بيكيه منشغلًا مؤخرا بمشروعه الخاص وهو “دوري الملوك”، الذي أطلقه قبل بضعة أشهر.